Dopo 33 anni il Napoli è di nuovo campione d’Italia!

... una poesia di Gaber che calza a pennello per descrivere Giovanni Di Lorenzo, il terzo capitano del Napoli ad alzare lo scudettoBruscolotti e Maradona. Un titolo che mancava da 33ad una ...Inesorabile, arriva il triplice fischio: da Udine a Napoli, esplode una festa che il popolo azzurro attendeva da 33. Udinese - Napoli 1 - 1un piccolo spavento in seguito ad un contrasto ..."Ma sai che è un nome bellissimo da dare ad una persona", ha poi chiesto alla compagnal'esperienza in Islanda. E la scelta è stata inevitabile. Alessandro Borghi e Irene Forti, quattrodi ...

Dopo Napoli-Cagliari, stagione 2021/22 ... È sotto gli occhi di tutti che ci manca un difensore centrale. Anche mia mamma di 90 anni lo sa. Cosa volete che vi dica di altro".Il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto nella storia del calcio italiano. Una vittoria per il Sud che mostra passione e voglia di riscatto.