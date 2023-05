Donna Summer | il trailer del docu-film sulla regina della disco VIDEO

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ecco ildi 'Love to love you,', il nuovomentario che racconta la storialeggendariateca sono praticamente due sinonimi e alla "" è stato recentemente dedicato unintitolato Love to love you,. Ecco ilpellicola diretta dal vincitore dell'Oscar Roger Ross Williams da Brooklyn Sudano, che è stata inoltre presentata in anteprima internazionale al 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino. La figlia di...

e discoteca sono praticamente due sinonimi e alla " regina della disco " è stato recentemente dedicato un docu - film intitolato Love to love you,. Ecco il trailer della ...... quando Una collaborazione che fa scattare l'adrenalina al solo pensiero: Donatella Versace e Dua Lipa si uniscono per presentare la collezioneVersace High' La Vacanza ', disegnata in ...La collezioneHighsarà disponibile in negozio e online sul sito del brand subito dopo la sfilata. 'Il processo di collaborazione creativa è sempre stato di grande ispirazione per me. ...

Donna Summer protagonista del film "Love to Love You" Artribune

Ecco il trailer di 'Love to love you, Donna Summer', il nuovo documentario che racconta la storia della leggendaria regina della disco. Donna Summer e discoteca sono praticamente due sinonimi e alla ...Donatella Versace ha scelto Dua Lipa per realizzare la collezione donna Versace High Summer 'La Vacanza', una linea co-disegnata dalla cantante e dalla stilista. La sfilata ufficiale di presentazione ...