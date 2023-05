Dolore | commozione e tantissima gente ai funerali di Laura Ferrari | morta per un malore a 49 anni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 maggio 2023) Azzano San Paolo.. Ma anche tanta,partecipazione. Non si contano le persone che giovedì pomeriggio, a partire dalle 14, si sono compostamente riunite attorno al sagrato della chiesa di Azzano San Paolo per dare l’ultimo saluto aa soli 49dopo ilaccusato in maneggio lo scorso 30 aprile. Un addio improvviso, una tragedia troppo grande per essere compresa. Presenti alla cerimonia funebre autorità e forze dell’ordine: dai carabinieri ai volontari di Croce Rossa e Protezione civile, fino agli uomini della Sorveglianza Italiana, dove perha prestato servizio il marito Mirko Rossi, maresciallo in pensione. I due erano sposati dal 2006. La chiesa parrocchiale è gremita, a ...