Dodi Battaglia | la biografia

(Di giovedì 4 maggio 2023) foto di Domenico Mimmo FuggianoBOLOGNA – Musicista, compositore, polistrumentista, chitarrista e voce dei Pooh dal 1968 al 2016. Nei suoi 54 anni di carriera Donato, in arte, insieme ai suoi colleghi, ha venduto più di 100 milioni di dischi, è autore di oltre 185 brani dei quali più di 78 sono stati composti per il gruppo. Con i Pooh ha realizzato 30 album di inediti, oltre a 2 rifacimenti, 10 live, 14 raccolte. Sempre con il gruppo ha tenuto oltre 3000 concerti in Italia ed all’estero, inclusi Canada, USA, Giappone, Est Europa. Vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di “Miglior chitarrista europeo” conferito dal giornale tedesco “Die Zeitung” nel 1981 e da parte della rivista “Der Spiegel” nel 1986 e per due anni consecutivi è stato “Miglior chitarrista italiano”. Nel 2017 gli viene assegnato il Diploma ...