Docenti di sostegno | Locatelli | “Serve una carriera ad hoc | non può essere il trampolino per poi andare a fare altri tipi di insegnamento”

Assunzioni docenti, 56mila totali per il 2023/24: quanti al sostegno, quanti posti comuni. Modalità e dettaglio dei numeri che Valditara chiederà al Ministero dell’Economia Orizzonte Scuola

L’Anief chiede chiarezza sui posti di sostegno oltre al potenziamento dell'organico di diritto e all'ammissione in sovrannumero al prossimo VIII ciclo TFA di tutti i precari con servizio.Scuola, reclutamento docenti, il ministro Valditara annuncia: “a settembre 56mila nuovi insegnanti e 100mila in 2 anni” ...