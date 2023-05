Dl Migranti | la Camera conferma la fiducia | oggi il via libera definitivo da parte dell’aula

(Di giovedì 4 maggio 2023) Lahato ieri laal governo sul Dlcon 213 voti a favore, 133 contrari e cinque astenuti. Il provvedimento, varato dopo la strage di Cutro, first appeared on il manifesto.

Il comitato per la legislazione della Camera dice che nel decreto Cutro sui migranti c’è un passaggio che potrebbe violare la Costituzione, ...L'Aula della Camera, con 213 voti a favore, 133 contrari e 5 astenuti, vota la fiducia al governo per il decreto migranti, già approvato dal Senato. Il centrosinistra ribadisce la sua contrarietà al t ...