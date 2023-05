Dl Cutro | definitiva la conversione in legge | ok della Camera con 179 sì

(Di giovedì 4 maggio 2023) Via libera definitivo dal Parlamento alladel decretoMigranti, approvato dopo il naufragio didel 26 febbraio, che abolisce quasi del tutto la protezione speciale e riforma il sistema di accoglienza. Il testo, già approvato dal Senato, è passato a Montecitorio con 179 voti a favore, 11 contrari e tre astenuti. L’esitovotazione è stato accolto con un fragoroso applauso dai deputati di maggioranza. Sarà però necessaria una correzione al testo dell’articolo 7-ter, che nella formulazione attuale rischia di impedire i ricorsi contro le dichiarazioni di inammissibilità delle domande di protezione speciale: il governo ha accolto l’ordine del giorno sul tema a firma del deputato di FdI Gianfranco Rotondi. L’intervento arriverà con un provvedimento ad hoc. “L’Italia finalmente assume una ...

