Diretta Udinese - Napoli 1 - 1 | segui la partita LIVE

Alla Dacia Arena, contro l'Udinese, il Napoli cerca il punto che certeficherebbe lo storico terzo Scudetto azzurro. Dai ventimila tifosi al seguito della squadra in Friuli, ai 50 mila e rotti che hanno riempito il Maradona. La probabile formazione del Napoli Probabile formazione Napoli (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera. Scoppiano anche grossi petardi, boati che annunciano l'inizio della partita con l'Udinese. La piazza è già invasa dal fumo e dalle bandiere in attesa che esploda anche la festa.

Finisce il primo tempo alla Dacia Arena, dove l’Udinese conduce 1-0 dal 13esimo minuto grazie al gol di Lovric. Il Napoli era partito bene, pressando i bianconeri poi il vantaggio della squadra di ...52' GOL! Udinese - NAPOLI 1-1! Rete di Osimhen. Improvviso pareggio di Osimhen che in mischia, a seguito di un calcio d'angolo, con un piazzato di destro piazza la palla sotto la traversa. FINE PRIMO ...