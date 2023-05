Diletta Leotta alle Baleari | la gravidanza la fa ancora più bella e… sexy

Fabrizio Corona pungente nei confronti di. L'ex re dei paparazzi ha mostrato sul suo canale Telegram uno scatto inedito del volto di Dazn, in attesa della sua prima figlia, evidenziando un particolare difetto. Nella foto ...Fabrizio Corona attacca: abile a usare i filtri 'Sui social si mostra sempre perfetta, senza cellulite, senza imperfezioni' e poi la 'sentenza': 'Abbiamo scoperto che è abile con i ...A dire il vero, però, anche gli occhi scuri sono perfetti per chi ha i capelli biondi :ne è la testimonianza. Capelli rossi che attirano gli sguardi Passiamo ad una content ...

Video Instagram, Diletta Leotta: vacanze in Sicilia con Karius Gazzetta

Fabrizio Corona pungente nei confronti di Diletta Leotta. L'ex re dei paparazzi ha mostrato sul suo canale Telegram uno scatto inedito del volto di Dazn, in attesa della sua prima ..."Tutta questa cellulite e grasso in eccesso su Instagram non c’è. Diletta è sempre in splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima. La realtà, come potete vedere, è ben diversa”, ha tuonato con ...