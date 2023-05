Diga di Genova | posata la prima pietra dell’opera più costosa del Pnrr La cerimonia senza domande tra le proteste e i dubbi dei tecnici

(Di giovedì 4 maggio 2023) Questa mattina è stata simbolicamente“la” (una gettata di ghiaia) della nuovadi, l’opera marittima definita la “più importante d’Italia e più profonda d’Europa”, il cui avvio lavori era previsto nel gennaio 2022. Presenti il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini (contestato al suo arrivo da un gruppo di precari del porto), diversi deputati e le autorità locali. Si festeggia come se l’evento di oggi avesse effetti concreti, sebbene sia solo un ‘campo di prova’, in quanto non è ancora stata definita la reale area di cantiere e non sono terminate le analisi geotecniche del fondale, mentre la valutazione di impatto ambientale e l’approvazione dell’intero progetto da parte del Ministero dell’Ambiente sono attese per metà giugno. Un’opera che arriverà a costare 1,3 ...

...dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato auna rappresentanza di lavoratori e di sindacati dei precari portuali al termine dell'inaugurazione per la posa della prima pietra della nuova...Mentre da, alla cerimonia per la posa della prima pietra della nuova, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parla ancora del futuro ponte sullo Stretto come un "sarà un modello di .... "Si può scherzare su tutto ma non sulla", questo il commento amaro dei gestori della pagina satirica " La Soprintendenza delle Brutte Arti di" dopo che, questa pomeriggio, ...

Nuova diga di Genova, il cantiere è partito. Signorini: "Pronta a novembre del 2026" Primocanale

KNOW HOW è parola d’ordine e antidoto alle polemiche per Pietro Salini, numero uno di Webuild, capofila del consorzio Per Genova Breakwater, che costruirà la nuova diga dopo aver vinto la gara e ...La nuova diga del porto di Genova “è un segnale per l’Italia che vuole fare, che cresce, che affronta il futuro nello spirito dei nostri genitori che ci hanno lasciato un Paese bello e noi dobbiamo ...