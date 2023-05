Diffidati Udinese-Napoli | gli azzurri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dopo la delusione con la Salernitana, ilè pronto a scendere in campo il punto decisivo per il terzo scudettopropria storia. L’appuntamento è alla Dacia Arena per il match contro l’valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una gara decisiva per l’esito del campionato, ormai saldamente nelle mani del club campano da molto tempo. Inprossima partita contro lagli uomini di Luciano Spalletti dovranno fare attenzione alle ammonizioni, poiché nella lista deifigurano due importanti calciatori: si tratta di Victor Osimhen e Kim Min-Jae. SportFace.

Alla Dacia Arena di Udine il secondo match point a disposizione della squadra di Spalletti per conquistare aritmeticamente il terzo scudetto della sua storia ...UDINE - Nell' Udinese Beto non sembra in grado di recuperare per cui là davanti il solo attaccante disponibile è Nestorovski. Nel Napoli Politano ha fatto parte del lavoro in gruppo, quindi difficile ...