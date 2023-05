Diciotto dipendenti Asl sotto inchiesta | Volpe | “Grande amarezza per l’accaduto”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAcquisita la notizia dell’indagine in corso da parte della magistratura che coinvolgerebbe 18dell’ASL, tra medici, infermieri ed impiegati del distretto sanitario di Montesarchio, il direttore generale dell’ASL, Gennaro, dichiara: ”Non possiamo non essere amareggiati per quanto contestato agli operatori della nostra Azienda e certamente offriremo la massima collaborazione alle Autorità Giudiziarie competenti per garantire l’applicazione delle norme ed attueremo le misure previste per i casi di specie. Nutriamo assoluta fiducia nell’operato della Procura e – conclude il DG – ci scusiamo sin da ora con i cittadini della valle caudina per gli eventuali disservizi che potrebbero crearsi nell’erogazione delle prestazioni, a causa delle eventuali misure che dovremo adottare, in un momento di particolare ...

Diciotto dipendenti Asl sotto inchiesta, Volpe: "Grande amarezza per ... anteprima24.it

