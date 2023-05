Di Marzio | Spalletti vive a Castel Volturno | ha fatto mettere un divano letto in ufficio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nel corso del prepartita di Udinese-Napoli, il giornalista Sky Gianluca Di, in collegamento da Napoli con lo studio, ha raccontato un aneddoto che riguarda l’allenatore del Napoli, Luciano. Diha raccontato che il tecnico dorme in. Si èunsul luogo di lavoro e spesso si trattine lì di notte, a dormire. Un aneddoto che Diha raccontato per descrivere la totale dedizione dialla sua professione. Di seguito le parole di Di: «Lucianoha deciso dire nel centro sportivo: haun...

...e queste persone se lo godano e meritano di più anche in Europa" Intervista da Gianluca Di... poi quella di Cavani e Higuain, oggi c'è quella di Kvara e Osimhen, ma soprattuto diche è ...In collegamento da Napoli ci saranno Paolo Condò, Gianluca Die Francesco Modugno. Tutte le ...- può toccare al massimo 78 punti e dunque non può più raggiungere la squadra di. Il ...Alla fine gli uomini dinon hanno vinto matematicamente lo scudetto e non si è verificato ... Gianluca Dia Sky ha aggiunto ulteriori dettagli: 'Secondo quanto abbiamo raccolto, la Lega ...

Napoli, Spalletti: "Qui vedo perdite di tempo come in nessun altro stadio" GianlucaDiMarzio.com

Roberta Noè e Gianluca Di Marzio sono in cammino per le strade di Napoli ... nella città partenopea nel giorno in cui la squadra allenata da mister Luciano Spalletti potrà ufficialmente laurearsi ...L'allenatore starebbe riflettendo sull'undici da schierare alla Dacia Arena in occasione della gara che potrà entrare nella storia.