Di Maria | il vero motivo della possibile permanenza | non ci si vuole credere

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il contratto di Discade il prossimo trenta giugno ma l’argentino potrebbe restare in bianconero per unpiuttosto preciso. Arrivato tra l’entusiasmo generale, la prima parte di stagione di Dinon è stata semplicissima. L’argentino, infatti, ha dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Le cose sono cambiate nel post mondiale quando l’ex PSG ha iniziato a giocare con maggiore continuità dimostrando tutto il suo immenso valore. Di(LaPresse)E’ inutile sottolineare l’importanza del classe 1988; un giocatore con le sue caratteristiche e la sua immensa qualità fa tutta la differenza del mondo. Proprio per questo i tifosi bianconeri sono preoccupati sapendo che il contratto di Discade il prossimo trenta giugno. La stagione è alle ...

E il tempo è illusso per entrare nelle complesse dinamiche delle famiglie. I tempi delle ... Sara ( Silvia D'Amico ) e Paolo ( Simone Liberati ), affiancati dai "cugini" Mariani, guidati da...... Disi è visto poco e lo stesso si può dire di Vlahovic: quando però Kostic, dalla sinistra, mette un pallone in mezzo leggermente deviato da Hjulmand, il serbo si ricorda di essere bomber...... nella quale a un certo punto ha fatto ingresso anche la figlia del registaAntonia, per fare ...l'idea di questo film Perché quel titolo Perché proprio Edwige Fenech come protagonista E'...

Juve, caso Di Maria: e il rinnovo A breve l'incontro decisivo Calciomercato.com

Maria Luisa Jacobelli scopre il suo lato più esplosivo: commenti e likes a bizzeffe su Instagram, lato A incontenibile - FOTO ...Nelle ultime ore sta montando un caso intorno ad Angel Di Maria: ecco come stanno le cose riguardo all'esclusione del Fideo ...