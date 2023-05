“Democratici” addio | il Pd svolta sempre più a sinistra | terremoto nell' Ue

(Di giovedì 4 maggio 2023) Un altroè pronto a sconvolgere il Pd. Ad accendere la miccia ci ha pensato il senatore dem Filippo Sensi, che ha espresso tutte le proprie perplessità in un commento su Twitter a proposito dell'ultima novità che riguarda la: “Non ho titolo, se non il mio pensiero. Ma se, come leggo, il nostro gruppo europeo, il partito nel quale siamo entrati nel 2014, perdesse il connotato democratico e restasse solo socialista sarebbe un grave, imperdonabile errore. Mi auguro che il Pd si batta su questo”. A chiarire ancor di più la vicenda c'è l'intervento sui social dell'ex capogruppo dem Andrea Marcucci, consigliere della fondazione Einaudi: “È una piccola notizia che spiega meglio di altre i cambiamenti che sono intervenuti in questi mesi. La famiglia europea di cui faceva parte il Pd si è chiamata fino ad oggi ‘gruppo dell'Alleanza ...

... in cui non solo la lontana e autocratica Cina, ma anche assai più vicini epaesi hanno ... Germania, negletto il francese I due motori europei non si intendono più fra di lorocrauti: ...... candidata alla presidenza della Regione lo scorso Settembre, Chinnici ha annunciato l'al Pd ... per dire che loro non sono più a loro agio nel nuovo corso dei. Chinnici è stata ...... espressione piena dei principi. E' stato uno dei protagonisti più importanti della Democrazia cristiana, in Sicilia e in Italia, dedicando gran parte della sua vita al servizio delle ...

“Democratici” addio: il Pd svolta sempre più a sinistra, terremoto al Parlamento Ue Il Tempo

Alle elezioni europee 2024 la Lega potrebbe dire addio allo storico asse con Le Pen: Salvini e Meloni starebbero guardando al Ppe per cercare di contare di più anche in Europa.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...