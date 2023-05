Delirio all’esterno della Curva B | coro spettacolare in attesa di Udinese-Napoli – VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 4 maggio 2023) In questi minuti sta andando in scena un vero e proprio spettacolodel Diego Armando Maradona, che questa ospiterà i tifosi delche sperano di esultare tutti insieme per la vittoria dello Scudetto. Tanta la gente indi entrare nell’impianto di Fuorigrotta e lo spettacolo offerto dai tifosi fa venire la pelle d’oca, con un colpo d’occho impressionante tra bandiere, fumogeni. Il tutto, ovviamente, condito da unormai abituale. IlDi seguito, le immagini provenienti ddello stadio Maradona: