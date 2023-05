Decreto lavoro | i sindacati pronti all’ennesimo sciopero da teatro

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag – Sulpensano, guarda un po’, allo. Le proteste, dirette alle misure ritenute insufficienti, potrebbero concentrarsi sulle grandi città. A prescindere dalle urla, si profila la solita iniziativa priva di sostanza ma tanto utile alla sinistra a radunare piazze e ad invocare rivoluzioni inesistenti., ipensano alloSecondo quanto riporta il Giornale, la riflessione sarebbe in corso. Niente di definito, quindi. Anche se logenerale potrebbe arrivare. Al momento sono previste tre manifestazioni interregionali, sabato prossimo a Bologna, il 13 maggio a Milano e il 20 a Napoli. Non ci sarebbe manco da dire chi parteciperà. Pd e M5s, ovviamente, saranno ...

Il successivo taglio di altri 4 punti percentuali (sempre sotto i 35mila euro), stabilito con ilapprovato il primo maggio e in vigore da luglio a dicembre, è costato la stessa cifra: ...Matteo Salvini liquida così, intervenendo su Rtl, le critiche contro ildel governo approvato dal consiglio dei ministri il primo maggio. Uno stupore sincero quello del leader leghista ...Grazie al Programma straordinario di investimenti del così detto "Genova" (Legge 130/2019) ...opera di valenza strategica che si realizza in Italia con i fondi del PNRR e grazie al...

Decreto lavoro, Salvini perde la pazienza: “I sindacati Sono su Marte” Il Tempo

I requisiti economico-patrimoniali richiesti per ottenere l'assegno di inclusione sono simili a quelli previsti per il reddito di cittadinanza ...Il giornalista di Rete4 e compagno della premier a «Il Foglio»: non trovo giusto che altri colleghi si arroghino il diritto di spiegarmi come si conduce una trasmissione ...