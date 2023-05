(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri alche interviene su, provvedimento che potrebbe incidere anche sulle decisioni in Rai e sul futuro dell’attuale ad, Carlo Fuortes. La norma interviene sul limite di età entro cui scatta il pensionamento dei direttori delle fondazioni liriche, fissandolo a 70 anni. MINISTERO CULTURA – “Il Consiglio dei Ministri ha approvato un-legge contenente norme riguardanti gli incarichi all’interno delle fondazioni lirico-sinfoniche. L’intervento normativo nasce da una generale esigenza di riordino di una materia segnata da evidincongruenze nella determinazione dell’età della pensione per i sovrintenddelle fondazioni lirico-sinfoniche. C’erano, infatti, limiti diversi a ...

Via libera del Consiglio dei ministri alche interviene sue società pubbliche, provvedimento che potrebbe incidere anche sulle decisioni in Rai e sul futuro dell'attuale ad, Carlo Fuortes. La norma interviene sul limite di età ...I Commissari straordinari deglidel Servizio sanitario regionale decadono, se non confermati, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del- legge. E' quanto si legge nella nota ......regolamenti organizzativi e interni degli" la decadenza dei consigli di amministrazione in carica e la nomina di un Commissario straordinario entro 10 giorni dall'entrata in vigore del- ...

Decreto enti e società pubbliche, cosa può cambiare in Rai Adnkronos

Si è chiuso l'ultimo Consiglio dei ministri, tante le questioni affrontate: dallo stato d'emergenza per aiutare i territori vessati dal maltempo in Emilia Romagna, al commissariamento di Inps e Inail ...Il governo Meloni accelera sul fronte del rinnovamento in Rai e "spinge" Carlo Fuortes verso il Teatro San Carlo di Napoli. La svolta ...