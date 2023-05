Ladovrebbe essere stata punita per i mancati pagamenti nei confronti di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, con scadenza al 16 marzo. La ...La procedura di accordo di ristrutturazione deiè una delle opzioni che la normativa ...che in previsione della scadenza federale per la dimostrazione del pagamento degli emolumenti e ...La, in data 28/4/2023, ha depositato il ricorso per l'omologazione di accordi di ristrutturazione deie transazione su crediti tributari e previdenziali. La procedura di accordo di ...

Debiti Reggina, altri 4 punti di penalizzazione: scivola a -4 dai playoff La Gazzetta dello Sport

Il Tribunale federale conferma le richieste della Procura dopo il secondo deferimento. L’11 maggio l’udienza di appello alla Corte federale relativa alla prima penalizzazione di 3 punti ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalize content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We may share your cookies wi ...