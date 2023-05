De Sanctis annuncia | «Dal 1° luglio Pirola sarà della Salernitana!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023) Lorenzo, giocatore di proprietà dell’Inter, è attualmente in prestito alla Salernitana. Buona annata con 21 presenze condite da due reti. De, DS granata,LINEA GIOVANE ? In conferenza stampa, Morgan De, aggiorna sul proprietà Inter: «La Salernitanaun club virtuoso, alla seconda stagione in Serie A, si deve consolidare sempre di più attraverso giovani più forti possibili che accetteranno nostra sfida affiancati da esperti.? Dal 1anche luiun giocatoreSalernitana». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) ...