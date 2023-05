De Laurentiis | «Mi avete sempre detto ‘vogliamo vincere’ e abbiamo vinto | tutti insieme»

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Napoli è campione d’Italia. Allo stadio Diego Armando Maradona, il presidente del Napoli, Aurelio De, scende in campo e parla ai tifosi. «Mivogliamo vincere e. Domenica con la Fiorentinaqua per la grande festa. Grazie ancora aquanti». Mentre il presidente lascia il campo, al Maradona gli altoparlanti mandano in diffusione “Napule è”, di Pino Daniele. I tifosi abbracciati cantano commossi, tra sciarpe e luci dei telefonini. Un’atmosfera indimenticabile. Decontinua a parlare: «Oggi è il coronamento di un sogno che dura da 33 anni. quando sono arrivato ho ...

E a fine visione parla De: "Grazie, grazie, grazie. Voi misempre detto vogliamo vincere. E abbiamo vinto tutti quanti insieme". Partiamo da dove tutti vorrebbero che partissimo: il ...Dove attualmente lavora, come direttore dell'area tecnica, Pierpaolo Marino che De... "Midetto di andare via": Napoli, Spalletti scatena un terremoto... risposte al presidente Dee ora anche con il rimpianto di Beppe Marotta , ex dirigente ... Mentre Panelle scrive: "E' un dato di fatto che anche te e la grammaticalitigato". E ancora: "...

CAMPIONI D'ITALIA - Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Voi mi avete ... Napoli Magazine

«Innanzitutto grazie» comincia così Aurelio De Laurentiis, in campo per la prima volta da campione d'Italia. «Mi avete sempre detto di voler vincere e abbiamo ...Tanti campioni, in 19 anni dell'era Aurelio De Laurentiis ma anche tanti calciatori che non hanno lasciato il segno. In molti dimenticati, ma alcuni hanno comunque lasciato un ricordo ...