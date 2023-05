(Di giovedì 4 maggio 2023) Lo scudetto del Napoli e di Dein prima pagina sul. Ricorda gli inizi calcistici del presidente della Filmauro. Perse la finale playoff contro l’Avellino. Al dramma si aggiunse la beffa. Poi il film calcistico ingranò. La promozione in B l’anno seguente, il riacquisto del nome, la serie A, la Coppa Italia, lo scudetto sfiorato, il bel calcio firmato Mazzarri e Sarri, l’illusione Ancelotti. Poteva arrivare prima lo scudetto, non è arrivato. C’ha pensato Spalletti nell’anno nel quale quasi nessuno se lo aspettava. Il cinema funziona a volte per paradossi. Denon è, eppure ne è la sua più. Il bel calcio come identità, la necessità di seguirei propri innamoramenti, le vittorie come esaltazione collettiva, di popolo, e come ...

Aurelio Denon è mai stato Berlusconi, eppure ne è la sua più riuscita. Il bel calcio come identità, la necessità di seguire i propri innamoramenti, le vittorie come ...Denon è Berlusconi, eppure ne è la sua più riuscita. Il bel calcio come identità, la necessità di seguire i propri innamoramenti, le vittorie come esaltazione collettiva, di ...Aurelio Denon è mai stato Berlusconi, eppure ne è la sua più riuscita. Il bel calcio come identità, la necessità di seguire i propri innamoramenti, le vittorie come ...

De Laurentiis è la continuazione più riuscita di Berlusconi (Il Foglio ... IlNapolista

Il viaggio alla guida del Napoli per il produttore cinematografico iniziò con la delusione di una mancata promozione in Serie B, per beffa contro l'Avellino. I successi al cinema e ora nel calcio ...