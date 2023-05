De Laurentiis | “Coronamento di un viaggio lungo anni Questo è un punto di partenza”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 4 maggio 2023) Pochi minuti fa è terminata la sfida valida per la 33° giornata di Serie A tra Udinese e Napoli. Dopo 33di lunga attesa, i partenopei hanno conquistato lo Scudetto, il terzo della storia della società. Agli uomini di Spalletti è bastato un pareggio per laurearsi Campione d’Italia. Nonostante l’entusiasmo della squadra azzurra e del popolo partenopeo, a sbloccare la sfida è l’Udinese, con un gol di Lovric al 13? minuto, che ha letteralmente spiazzato la squadra di Spalletti. Imprecisione e frenesia hanno caratterizzato il primo tempo del Napoli, che è riuscito a pareggiare il match grazie al solito Osimhen solo nella seconda metà del match. Udinese-Napoli, l’entusiasmo di Denel post partita La partita contro l’Udinese non era cominciata nel migliore dei modi, perché il Napoli faticava a creare e concretizzare le azioni, tant’è che la ...