' ' De Ketelaere facci un gol' ' | la Curva del Milan risponde così all' ennesimo flop

Il Milan pareggia 1 - 1 in casa con la Cremonese in una partita giocata con molte seconde linee: l'analisi dal Meazza di Francesco ...Lo fanno con tutti i giocatori, anche con quelli che non sono ancora riusciti a dare un grande suppoto, come De Ketelaere. Ed è la Sud che te lo chiede, De Ketelaere, un gol'. Durante la sfida a ...

“De Ketelaere facci un gol”: la Curva Sud a San Siro esplode per il belga CalcioMercato.it

Cori da parte della Curva Sud durante Milan-Cremonese rivolti a Charles De Ketelaere per supportarlo durante la partita.Il turnover di Pioli non paga, la Cremonese passa e poi viene ripresa nel finale. I rossoneri pagano i tanti errori sottoporta. Il Var annulla un gol a Saelemaekers ...