De Akker-Check-up RN Salerno | la gara 1 delle semifinali playout termina 12-11

La vincente dello scontro potrà festeggiare la salvezza, mentre la perdente dovrà poi vedersela con la sconfitta dell'altro accoppiamento, quello composto dai bolognesi del DeTeam e dal...... Pinato e Piano Playout Semifinali Gara 1 - mercoledì 3 maggio 17.30 Anzio Pallanuoto - Nuoto Catania Arbitri: Ercoli e Calabrò DeBologna -UP Salerno Arbitri: Brasiliano e Rovida ...Per la- up Rari Nantes Salerno iniziano i play out. Questa sera alle 20:30 presso la Piscina Carmen Longo di Bologna andrà in scena gara uno contro la DeTeam Bologna. I precedenti non ...

Pallanuoto, Serie A1 2023: play-off e play-out scattano con cinque vittorie interne OA Sport

Gol sudamericano. A 2 secondi dalla sirena decide l’argentino Tomas Pozo Alfonso, protagonista alla Longo con un poker personale. Pesante la rete del centroboa numero 9, che sfrutta ...Al via i playout. Capitan Michele Luongo e compagni saranno chiamati domani sera (ore 20.30) a misurarsi con la De Akker Bologna. Trasferta impegnativa per la Check up Rari Nantes Salerno, allenata da ...