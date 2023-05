Dazn sempre più interattivo | novità importante per i tifosi

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sarà disponibile a partire da questo weekend una nuova e coinvolgente funzione interattiva dell’app fornita da: si chiama Party, e darà la possibilità ad ogni abbonato della piattaforma di streaming di chattare ed interagire con altridurante le partite. La fase di test avviata daX, hub tecnologico e di innovazione, ha visto circa il 65% deicoinvolti nella prima sperimentazione interagire positivamente con la funzionalità. Party sarà disponibile per tutti, appunto da questo weekend, su Zona Serie BKT.Party Serie A, ecco la nuova modalità Party: cos’è e come funziona! “Party consente ai fan di vivere in maniera più coinvolgente e social la visione in app, rimanendo all’interno dello stesso ‘ecosistema’ digitale, condividendo le emozioni del grande ...