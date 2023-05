Dazn accoglie ‘Party’ | la nuova app al via nel week end | “Entriamo in una nuova fase”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 maggio 2023)Italia, laapp diche consente funzionalità interattive durante la visione dei contenuti della piattaforma Ott. Una novità che consente infatti ai fan di vivere in maniera più coinvolgente e social la visione in app, rimanendo all’interno dello stesso ‘ecosistema’ digitale, con una live chat attivabile in app cliccando ‘Entra nel Party’ per inviare commenti, emoticon, sticker e GIF ma anche partecipare a sondaggi dedicati. Una risposta che viene incontro alle generazioni più giovani che consumano i contenuti con modalità meno tradizionali, con il 62% delle persone di età compresa tra i 16 e i 19 anni che fruisce di contenuti audiovisivi dal proprio smartphone. “L’abitudine di seguire un contenuto e commentarlo attraverso un “second screen” come lo ...