David Guetta | un nuovo album entro l’estate

(Di giovedì 4 maggio 2023) MILANO –è stato ospite di RTL 102.5. Durante Protagonisti con Francesco Fredella, Gianni Simioli, Francesco Taranto e Cecilia Songini, il DJ francese ha presentato in diretta in radiovisione ‘Baby Don’t Hurt Me’, il suosingolo in collaborazione con Anne-Marie & Coi Leray e ha svelato l’arrivo di un. Dopo il suo ultimo grande successo ‘I’m Good’, e la sua hit ‘Crazy What Love Can Do’,torna con ‘Baby Don’t Hurt Me’, una hit dance pop caratterizzata dai featuring vocali di Anne-Marie e Coi Leray. Uscito il 7 aprile, il solo titolo rimanda automaticamente al sample di ‘What is love’, hit anni ’90 di Haddaway. «Per creare una hit mi basta un computer, lo stesso che sto usando ora per parlare con voi. Ho ancora una tastiera ...

Dice di aver provato per gioco, ma ha funzionato talmente bene da averlo adottato nel suo spettacolo. inizia il suo set con la voce di Eminem che dice: 'This is the future rave sound, I'm getting awesome and underground', e la gente applaude, entusiasta. Peccato che non sia il ...

David Guetta: “Dopo tutti questi anni non so ancora quando un brano diventerà una hit” imusicfun.it

