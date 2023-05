Attacco da Parigi sul tema dei migranti. Giorgiaè "incapace di risolvere i problemi migratori" dell'Italia, ha detto il ministro dell'Interno francese, Gérald. Intervistato da RMC su alcune affermazioni del Rassemblement ..."La signora", ha detto, che guida "un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta". . 4 ...Nel giorno in cui diventa legge il Decreto Migranti, la Francia torna ad accusare l'Italia sulla questione dei migranti. Lo fa con Gérald, che non usa mezzi termini: Giorgia'non è in grado di risolvere i problemi migratori' dell'Italia, ha detto il ministro dell'Interno francese. 'L'Italia vive una crisi migratoria ...

Darmanin, Meloni incapace di risolvere problemi migratori Tiscali Notizie

(ANSA) - ROME, MAY 4 - French Interior Minister Gérald Darmanin said Thursday that Italian Premier Giorgia Meloni was "incapable of solving Italy's migration problems". Italy has seen a big increase ...(ANSA) - PARIGI, 04 MAG - Giorgia Meloni è "incapace di risolvere i problemi migratori" dell'Italia: lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin. La premier italiana "è incapace di ...