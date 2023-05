D’Ambrosio | chiesto il cambio in Verona-Inter | le sue condizioni – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023)nel corso dihailper un piccolo problema fisico che però, secondo quanto riportato da Sky Sport, non preoccupa lo staff medico. DOPO IL– Daniloè uscito chiedendo ile ha messo una borsa del ghiaccio sui muscoli. Contro ilil difensore è stato sostituito prima di sentire un fastidio vero e proprio al muscolo. La situazione, però, è sotto controllo e non preoccupa lo staff medico. Oggi lavoro personalizzato, tutti sperano che possa essere solo un leggero affaticamento muscolare così da averlo subito a disposizione.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...