Dalle flatulenze al Tg1 all’accusa di stalking | ora cinque dirigenti Rai rischiano il processo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag – Ricordate il “caso” del Tg1? Bene, perché ora gli sviluppi sono addirittura da tribunale, secondo gli ultimi aggiornamenti. Caso, ora si indaga per“Chi non sta in stanza con il collega non lavora più” sembra quasi una minaccia d’altri tempi. Considerato che “il collega” in questione era il petomane. Secondo la giornalista Daria Mondini infatti, dopo il suo “gran rifiuto” ci sarebbero state ripercussioni lavorative. Sulle quali al momento si sta indagando. Lo affermano proprio i suoi legali, Ruggero Panzieri, Francesco Flavio D’Urso e Claudio Loiodice (consulente criminologo e procuratore speciale), che in una nota specificano: “La Procura Generale di Roma, dopo aver avocato le indagini, censurando di fatto la Procura presso il Tribunale di Roma e dopo accurati accertamenti, ha concluso le ...