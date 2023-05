Dalla Serie D all’eredità di Maradona | Giovanni Di Lorenzo | capitano ‘umano’ del terzo Scudetto

(Di giovedì 4 maggio 2023) La Roma ha vinto tre Scudetti in tre epoche diverse, l’era Amadei, l’era Falcao e l’era Totti. La Lazio ha vinto prima con la banda Maestrelli e poi ha affidato lodel centenario alle mani di capitan Nesta. Fino ad oggi, il Napoli aveva vinto il tricolore solo con Diego Armando, alzandolo due volte in più di 90 anni, ma riuscendo a farlo solamente con il più forte di tutti in squadra. Vincerlo di nuovo oggi equivale quasi a farlo una prima volta, ad armi pari. Ha un sapore diverso e ha un voltosenza l’apporto del più grande. E’ un modo per dire che, sì, il Napoli sa vincere anche senza Diego. E se la copertina è di Kvaratskhelia e Osimhen, il trofeo è saldo nelle mani diDi, il primodel Napoli ad alzare lo...

Meret argina un tentativodistanza di Becao (59'), un fallo di Anguissa cancella invece la doppietta all'ex Lilla (68'). Nel finale di gara il copione del Napoli è chiaro: possesso e zero ...... inB, per una gara del campionato 2013 - 2014. Contro di lui le accuse dei pentiti. Il calciatore: credo nella giustizia e non smetto di combattere 'Sono molto delusosentenza di primo ...La prima rete inA di Alessandro Buongiorno , il giovane capitano nato e cresciuto a pane e ...per arrivare almeno a 500 spettatori che hanno applaudito Juric e i suoi ragazzi reduci...

Sabato potrebbe arrivare la prima retrocessione dalla Serie B alla C Tutto C

A tre giorni dalla sfida contro la Fiorentina, il Napoli si laurea Campione d'Italia. Agli uomini di Spalletti a Udine basta il pareggio 1-1 per vincere matematicamente lo Scudetto.I ragazzi di Spalletti hanno riportato il tricolore in città 33 anni dopo l'ultima volta: il lungo elenco di tutte le vincitrici stagione per stagione ...