Dalla Serie C allo Scudetto | il Napoli è Campione d’Italia 33 anni dopo Maradona

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 4 maggio 2023)– L’urlo di un popolo, rimasto in gola per mesi, adesso è finalmente pronto per esplodere per risuonare in tutta la Capitale partenopea e non solo. Iltorna ad essere33l’ultima volta, 33Diego Armando. Il Tricolore torna sotto l’ombra del Vesuvio tra lacrime, abbracci, commozione, incredulità. Chiunque abbia visitatoo suoi più stretti confini, nelle ultime settimane, ha perfettamente chiaro come l’unico colore a dominare sia l’azzurro. Un colore che si vede ovunque ci si giri. Case, palazzi, bar, ristoranti: tutto preparato a festa. E, spesso, con la foto dia vegliare su di loro, affiancato dal numero “3” scolpito nello ...