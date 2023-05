Dalla Coppa Italia Serie C al primo Scudetto | tutti i trofei di Luciano Spalletti

(Di giovedì 4 maggio 2023) Per oltre dieci anni è stato il suo unico trofeo. EppurelaC vinta con l’Empoli nella stagione 1995-1996 l’ha sempre citata, non l’ha mai dimenticata, nemmeno quando la carriera avanzava e l’asticella si alzava. Per anni è stata un impietoso metro di paragone con i big che iniziava ad affrontare, da Ferguson a Mourinho, passando per Ancelotti. Ma nel percorso non l’ha mai rinnegata. Ad inizio carriera il tecnico di Certaldo si è definito un “moderatore di situazioni” e con il tempo ha quasi sempre dimostrato di saper valorizzare al massimo il materiale a disposizione. Definito un tecnico “da piazzamento” e non da trofeo,si toglie ora la soddisfazione di vincere il suoal ventiseiesimo ...

Tante le sconfitte in campionato, ben 3 di fila, a cui bisogna aggiungere l'eliminazioneItalia, con l'unica per quanto importante soddisfazione arrivata dall'Europa League con la ...... a partireRoma prossima avversaria nello scontro diretto di sabato e dal Milan, che... per un totale di 9 partite ufficiali spalmate tra Serie A,Italia e Champions. La Roma è l'...Nel weekend prossimo, infatti, la Liga riposerà per lasciar spazio alla finale delladel R e ... Siviglia al sicurozona retrocessione dove continua a sprofondare l'Espanyol sempre penultimo.

140 le squadre al via della Coppa Città di Vicenza Trofeo AGSM AIM Sportvicentino.it

Club preso dopo il fallimento, la doppia promozione, i primi trofei, la Champions League, ora il sogno tanto ambito che diventa realtà ...Fuori dalla Coppa di Francia per mano del Marsiglia, eliminati in Champions League agli ottavi di finale dopo un doppio confronto senza storia col Bayern Monaco e in chiara crisi di risultati in un ...