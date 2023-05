D' Alatri | i funerali laici sabato 6 maggio alle 11 al teatro India di Roma**

... premi ai film brevi della nostra cinematografia, dedicano " nelle parole della presidente del SNGCI, Laura Delli Colli , "la mattinata a Alessandro, premiato a Napoli due anni fa: era di ...Aveva gli occhi azzurri e innocenti. Quando ti raccontava qualcosa del nuovo film che stava per realizzare, lo sguardo diventava un sorriso che brillava come un sole di primavera. Alessandrose ne è andato un po' troppo presto. Per una malattia, hanno detto le agenzie. A commuoversi, adesso che Alessandro è salito al Padre, ci sono anche tanti sposi che hanno visto, nei corsi ...È morto il regista Alessandro. Aveva 68 anni. Tra i suoi film di maggior successo, 'Americano rosso' e 'Senza pelle' , mentre tra le sue serie tv spiccano 'I bastardi di Pizzofalcone', 'Un ...

È morto Alessandro D'Alatri: la carriera del regista, dai film alle fiction televisive Open

È scomparso Alessandro D’Alatri. Il regista romano è morto a 68 anni. Con il cineasta se ne va uno sperimentatore, un pubblicitario di talento, un regista sensibile, sempre capace di intercettare il n ...Stampa E’ morto Alessandro D’Alatri, regista romano, 68 anni, famoso per la fiction e il cinema popolare. Il direttore artistico, sceneggiatore e attore era malato da tempo. D’Alatri ha messo la firma ...