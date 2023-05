Da oggi disponibile il casco rossoblù

Leggi su seriea24

(Di giovedì 4 maggio 2023) La sicurezza prima di tutto, indossa sempre ilquando sei in moto! Da questa semplice regola, nasce la collaborazione tra Caschi BOERI e Bologna Fc 1909. Dasu bolognafcstore.com, all’Official Store dello stadio Dall’Ara e nei migliori negozi di articoli specializzati. Anche quando vai in moto, scegli i nostri colori e fai sapere al mondo che squadra tifi.Il nuovissimodel Bologna Fc 1909 by BOERI è omologato secondo la normativa europea E.C.E E 22:05. Fonte articolo e foto: https://www.bolognafc.it/news/ seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.