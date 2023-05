Da Grottaglie l’alta moda di Angela Fanigliulo arriva anche in Kazakistan

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 4 maggio 2023) Classe 1973,nasce acon una passione che si manifesta già dai primi anni di vita: la. A soli nove anni organizza sfilate di Barbie, alle quali crea vestitifatti di semplici collant bianchi trasparenti. Amalo sport, in particolare l’atletica leggera, ma il ricamo, il cucito, i tessuti, l’uncinetto ed i ferri, fanno da padroni. Il forte richiamo verso quello che sarà il suo brillante lavoro, lo ha in prima media, quando durante un compito in classe di matematica nota la rivista “Rakam” in mano alla sua professoressa. Proprio quel giornale sponsorizzava la partecipazione ad un concorso: “Disegna una tasca per Emilio Pucci”.vi partecipa e vince. Continua a coltivare le sue doti, manuale e creativa, ricamando e ...