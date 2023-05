Da Elisabetta a Carlo | cosa cambia nell' incoronazione reale

Settant'anni separano l'incoronazione diII, morta otto mesi fa, da quella di ReIII che avverrà sabato sei maggio nell'abbazia di Westminster. Settant'anni che hanno visto cambiare profondamente il Regno e anche i suoi ......all'incoronazione solenne di reIII (in programma sabato) in rappresentanza di Kiev e del marito Volodymyr. La first lady aveva rappresentato l'Ucraina anche ai funerali della regina...A voler essere precisi, non si tratterà solo dell'incoronazione del figlio di: insieme aci sarà Camilla, seconda moglie didopo la principessa Diana, che dopo la cerimonia ...

Roma, 4 mag. (askanews) - Settant'anni separano l'incoronazione di Elisabetta II, morta otto mesi fa, da quella di Re Carlo III che avverrà sabato sei maggio nell'abbazia di Westminster. Settant'anni ...La lista degli invitati di Re Carlo, relativamente modesta e composta da 2.200 persone (sua madre, la Regina Elisabetta, ne aveva 8.200), fa sì che a ogni monarchia straniera siano stati inviati solo ...