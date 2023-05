Da Biden a Meghan Markle | tutti i big assenti all’incoronazione di Carlo III

Assenza di rilievo quella di, la duchessa di Sussex, moglie del principe Harry, che ... Non ci sarà il presidente Usa, Joe, che invia la moglie, Jill, la First lady, in sua rappresentanza. ...VEDI ANCHE William e Kate 'sollevati' per l'assenza diall'incoronazione Lussemburgo All'... Stati Uniti Il 3 aprile il presidente Joeha chiamato personalmente re Carlo III per confermagli ......Markle sia la sola grande assente all'incoronazione del nuovo monarca britannico , ti stai sbagliando. Ebbene sì perché tra i grandi assenti compare il nome del presidente americano Joe, ...

Da Biden a Meghan Markle, tutti i big assenti all'incoronazione di ... ilGiornale.it

Non solo Meghan Markle: anche il presidente americano Joe Biden non sarà tra i 2000 invitati all'incoronazione di re Carlo. Ecco perché.La lista finale degli invitati all'incoronazione di re Carlo III si va ormai definendo, ci saranno decine di capi di Stato, tutte le teste ...