Da Ballo - Touré e Vranckx a CDK e Origi | Milan | se il turnover non paga

Stesso discorso per, che nei primi minuti ha anche provato a proporsi recuperando un bel pallone in difesa e servendo Origi sulla sinistra, salvo poi inabissarsi. In stagione è stato ...Milan (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw,; Bennacer (1' st Krunic), Vranckx (30' st Tonali); Saelemaekers (30' st Messias), Díaz, Origi (18' st Leao); De Ketelaere (18' ...- Toure 5,5: spinge poco e difende male. Bennacer 6 : prova a trovare qualche linea di passaggio nella densità creata dal centrocampo grigiorosso, ci riesce a corrente alternata. (Dal 1' st ...