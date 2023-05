Cura l' incontinenza urinaria | vergogna contro Milly Carlucci | chi finisce in tribunale

(Di giovedì 4 maggio 2023)al centro, suo malgrado, di una truffa: la presentatrice ha incaricato il suo legale Giorgio Assumma di attivare tutte le procedure legali per bloccare la diffusione di una sua falsa intervista trasmessa via web, tesa a promuovere la vendita di un integratore alimentare, distribuito fuori dai circuiti delle farmacie, a cui "vengono attribuite qualità terapeutiche miracolose perre lae per prevenire le conseguenziali forme di tumori e di cistiti". Nella nota del legale si legge che "nella falsa intervista laconfessa di essere stata colpita dalla malattia per molto tempo e di essersi sottoposta a cure costose ma inefficaci, prescritte da medici incompetenti". La conduttrice di Ballando con le Stelle avrebbe concluso ...

Vergogna contro Milly Carlucci, "cura l'incontinenza urinaria": chi finisce in tribunale Liberoquotidiano.it

La conduttrice è diventata, suo malgrado, un'esca per tentare di ingannare gli utenti e vendere un integratore dai poteri "miracolosi" contro l'incontinenza.al quale "vengono attribuite qualità terapeutiche miracolose per curare la incontinenza urinaria e per prevenire le conseguenziali forme di tumori e di cistiti". Nella falsa intervista - si legge ...