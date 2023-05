Cucchi | «Inter | gran forma Non solo per 6 gol e dominio sul Verona»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023) Riccardoha parlato dell’, vincente ieri sera in campionato con un netto 0-6 in casa del– Queste le parole di Riccardosulla propria pagina Facebook. “inde. E nonper i 6 gol e ilassoluto sul. Si era visto anche contro la Lazio domenica scorsa. È sicuramente la squadra in condizioni mentali ed atletiche migliori“. Fonte: Pagina Facebook Riccardo-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...