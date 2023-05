Crollo ponte in Calabria | Occhiuto elogia Anas Ma il M5s attacca | “Nessuna manutenzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Mentre da Genova, alla cerimonia per la posa della prima pietra della nuova diga, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parla ancora del futurosullo Stretto come un “sarà un modello di ingegneria, di bellezza e di ricchezza a livello europeo”, ini ponti cadono a distanza di appena nove anni dalla costruzione. Come il viadotto “Ortiano 2” della Sila-mare, la strada statale 177, che ricade nel territorio del comune di Longobucco, in provincia di Cosenza. Fortunatamente non ci sono state vittime, perché – come ha spiegato il presidente della Regione Roberto– “l’ha chiuso il tratto e quindi ha impedito che passassero mezzi di cantiere e automobili. Altrimenti oggi commenteremmo una tragedia”. La situazione, però, è un po’ più complicata. Perché se da una parte ...