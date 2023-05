Cristiano Ronaldo in fuga dall' Arabia | tam-tam impazzito | dove può andare

(Di giovedì 4 maggio 2023) L'ipotesi a sorpresa che, se fosse vera, avrebbe del clamoroso.potrebbe tornare in futuro al Real Madrid. Ma non come calciatore — il portoghese ha giocato nei Blancos tra 2009 e 2018, realizzando la bellezza di 555 gol in 541 partite fra Liga, Champion e Supercoppe europee — bensì come ambasciatore del club spagnolo. Secondo il quotidiano catalano El Nacional, infatti, il presidente Florentino Perez starebbe valutando l'idea di nominarlo in questo ruolo, incastrandolo anche nell'organigramma sportivo della società, ma tutto questo dovrebbe coincidere con le volontà del portoghese. Tutto sta nel capire, però, se il portoghese vorrà dire basta col calcio giocato o vorrà continuare., la voglia di tornare a vivere a Madrid La decisione di lasciare l'Saudita, intanto, ...

Il contratto di Messi raddoppierebbe quasi i 190 milioni di euro che guadagnafino all'estate del 2025. Il Telegraph non parla nemmeno di squadre, la presenta proprio come un'...: 136 milionisi è separato dal Manchester United a novembre e si è unito all'Al Nassr dell'Arabia Saudita a gennaio, aumentando il suo stipendio da giocatore annuale a circa ...In testa c'ègrazie al contratto milionario con la sua nuova squadra, l'Al - Nassr. Altri due calciatori (Lionel Messi e Kylian Mbappé) completano il podio. In top 10 ci sono atleti ...

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Nella lista anche i golfisti Mickelson e Johnson, le star Nba James, Curry e Durant, il pugile Alvarez e il tennista Federer ...