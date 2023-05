Cremonese-Spezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 maggio 2023) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I grigiorossi hanno bisogno di un successo per tenere vive le residue speranze salvezza. Situazione complicata anche in casa ligure, che deve necessariamente tornare a casa con i tre punti per evitare di sprofondare in zona retrocessione.si giocherà sabato 6 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Zini.: LE(3-5-2): Carnesecchi, Ferrari, Bianchetti, Vasquez, Sernicola, Benassi, Pickel, Meite’, Valeri, Okereke, Dessers. All. Ballardini(4-3-3): Dragowski, Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca, Ekdal, Bourabia, Esposito, Gyasi, Shoumurodov, Verde. All. Semplici...