Cremlino | il Papa vuole la pace ma non ci risulta un piano

(Di giovedì 4 maggio 2023) "Sappiamo che il Pontefice pensa costantemente allae a come mettere fine a questo conflitto, ma non siamo a conoscenza di alcundettagliato proposto dal Vaticano". Lo ha detto il portavoce ...

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti, in merito alla missione di pace di cui ha parlato Papa Francesco.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha accusato gli Stati Uniti di essere i mandanti del tentato attacco con droni contro Putin a Mosca.