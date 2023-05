(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) - Il 4 maggio il Comitato d'emergenza dell'Oms potrebbe dare l'ok per derubricare la, c'è il rischio che si inneschino messaggi sbagliati? "Lesempre, c'è un rischio remoto di nuove varianti, remoto però. Perché la popolazione almeno parzialmente è coperta dal vaccino. Alcune misure che abbiamo imparato nel passato come le mascherine: nei reparti ospedalieri dove ci sono fragili e anziani per proteggere selettivamente chi è a rischio. Ma a livello di popolazione non c'è più molto da fare". Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, a margine del 56esimo congresso Siti a Roma. "Il 4 maggio il Comitato d'emergenza dell'Oms darà un parere sulla base del ...

...diminuzione del tasso di incidenza di casi di19 nel nostro Paese che si fissa a 39 casi per 100mila abitanti - spiega il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni- ......diminuzione del tasso di incidenza di casi di19 nel nostro Paese che si fissa a 39 casi per 100mila abitanti - spiega il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni- ...Gianni, epidemiologo e infettivologo, guiderà ancora per pochi giorni la prevenzione al ministero ... E' giusto usare ancora le mascherine "Ilresta, anche se non è più quello di un tempo. ...

Covid, Rezza: “Cautele vanno mantenute a prescindere da fine pandemia” La Sicilia

(Adnkronos) – “Decretare la fine della pandemia vuol dire tutto e niente. Il concetto di dichiarare una situazione pandemica è per dare modo ai paesi di mettere in atto misure eccezionali, è un atto q ...(Adnkronos) – Il 4 maggio il Comitato d’emergenza dell’Oms potrebbe dare l’ok per derubricare la pandemia Covid, c’è il rischio che si inneschino messaggi sbagliati “Le cautele vanno sempre mantenute ...