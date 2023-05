Covid | Bolsonaro in lacrime per l’inchiesta sui pass vaccinali | «Perseguitata la mia famiglia»

(Di giovedì 4 maggio 2023) A giudicarlo dalla stazza e dalla sua aria da duro uno non si aspetta di sentirlo parlare con il groppo in gola. Eppure è accaduto. E forse gli ascoltatori di Pânico, trasmissione radiofonica di Jovem Pan, neanche credevano che quella voce commossa, tratti persino singhiozzante, fosse quella di Jair. Proprio così: in un’intervista al programma, l’ex-presidente del Brasile parlava delle sue paure sul vaccino anti-e di come abbia sofferto per i dubbi sulla validità delvaccinale della moglie Michelle, sospettata di frode. Gli agenti hanno persino scattato una foto della sua scheda vaccinale. «Una persecuzione», ha lamentato. E spiega che sua moglie si era ammalata proprio sulla via del ritorno in Brasile. «L’anno scorso ha avuto di nuovo una crisi e il medico ha detto che era colpa del vaccino», ha ricordato ...

