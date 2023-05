Costume intero | i modelli in voga del 2023

La domanda da porsi è piuttosto: teamo team bikini Ecco noi non vogliamo rinunciare a ... Partiamo dal fatto che nell'immaginario collettivo, se l'estate fosse un, molto probabilmente ...Nello scatto, indossa unnero che le sta d'incanto, accentuando le sue magnifiche forme e mettendo in risalto le sue gambe affusolate. L'influencer, da Miami, ha mandato il webin ...Immersa in una location d'eccezione con piscina, tende e piante, la conduttrice romana è super hot innero. Pioggia di like sotto il post e, ovviamente, non mancano i commenti al miele:...

16 migliori costumi da bagno interi 2023 Vanity Fair Italia

La modella e attrice francese è il volto della nuova campagna di un noto brand dedicata a una collezione pensata per tutte le donne ...Ilary Blasi è volata a Marrakech col compagno Bastian Muller, sfoggiando due trendy costumi da bagno effetto velluto ...