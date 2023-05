Costretta a prostituirsi per 5 euro | l' ipotesi choc sulla morte di Marzia

... prima viene sfruttata come domestica da una donna di origini camerunesi, poi, sempre su "ordine" del connazionale che l'ha portata a Parigi, viene. Sia in un locale della ...e abusata Nello specifico, infatti, in base all'attività investigativa sviluppata dalla Polizia greca, l'uomo risulta indagato, unitamente ad altri connazionali, per aver ...Secondo alcune rivelazioni, la ragazza sarebbe stata anche stata. 19 aprile 2023

Costretta a prostituirsi per 5 euro: l'ipotesi choc dietro la morte di ... ilGiornale.it

Oltre alle violenze e alle torture, prima dell'omicidio, Marzia Capezzuti potrebbe essere stata oggetto di abusi sessuali: le rivelazioni choc ...Elisa arriva in Italia dall’Albania per sfuggire a una situazione familiare difficile e con la promessa di trovare un lavoro, ma il sogno ...